Києву планують приставити "смотрящего" від ОП – міністра Камишіна

На Банковій хочуть поставити нового голову КМВА - міністра стратегпрому Камишіна, який буде виконувати роль "смотрящего" від Офісу Президента. Для цього ОП почав "травити" мера Києва Віталія Кличка, використовуючи тему укриттів, але вийшов сам на себе - пише політолог Світлана Кушнір.

"10 днів минуло з моменту трагедії через закрите укриття у Деснянському районі столиці. За цей час, за задумкою групи в ОП (створена за для знищення Кличка, як політичного опонента) глава міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України пан Камишін мав обійти усі підвали Києва та дати жахливу картинку стану бомбосховищ. За це Камишіну пообіцяли місце очільника КМВА, яке зараз обіймає Попко" - розповідає Кушнір.

Кушнір відзначає, що роль ще однієї торпеди проти Кличка мали виконати 10 "слуг народу" - голів райдержадміністрацій, яких призначає та звільняє Президент.

"Але травля Кличка пішла не за планом. По-перше, виявилося що 1,2 млрд коштів, які Київ виділив на укриття районам, освоювали голови РДА – слуги народу. В понеділок Камишін вийде зі звітом, в якому покаже жахливі картинки укриттів. Виходить, ОП треба звільняти та саджати своїх же. По-друге, чиновники Деснянської РДА, де сталася трагедія, попросили 100% премії голові РДА Ратнікову. Розгорівся скандал і голови РДА трошки скисли як «борці за самоврядування". І головне: в той самий день, як міністр Камишін з’явився в ефірі телемарафону і за сценарієм сказав про жахливий стан укриттів у Києві, вийшов масштабний звіт ДСНС. ДСНС перевірило стан укриттів по всій країні. І виявилося, що у Києві – найбільше по країні придатних бомбосховищ. А з укриттями біда по всіх областях. Тобто проблема – державного рівня», - зазначила політолог.

За словами Кушнір, за такою логікою, Зеленський має звільнити усіх глав військових адміністрацій в країні.

"В понеділок буде ставка Президента. Якщо переможе політика, Кличку поставлять «смотрящего" від ОП. Якщо переможе здоровий глузд, отримаємо програму з вирішення глобальної проблеми з укриттями по всій країні», - резюмувала Кушнір.