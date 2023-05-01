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Китай уперше проголосував за резолюцію ООН, в якій РФ названо агресором
Китай вперше підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, в які Російську Федерацію назвали агресором. Йдеться про резолюцію про співпрацю Організації з Радою Європи.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Документ ухвалюється щорічно. В редакції 2023 року, зокрема, йдеться про російську агресію проти України та Грузії.
"Безпрецедентні виклики, які постали перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а до цього — проти Грузії, та припинення членства Російської Федерації в Раді Європи, потребують посилення співпраці між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи, зокрема, з метою якнайшвидшого відновлення та підтримання миру і безпеки на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави…", — підкреслюється в резолюції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Документ ухвалили 122 голосами "за". Зокрема, резолюцію підтримали Китай, Індія та Бразилія, які стверджують, що намагаються дотримуватися нейтралітету у питанні російсько-української війни. Проти проголосували п‘ять країн, а саме Росія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та Північна Корея.
Постпред України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що РФ намагалася видалити згадку про агресію щодо України, але цього не сталося.
Зауважимо, що в день голосування за резолюцію Президент України Володимир Зеленський провів переговори телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном вперше від початку повномасштабної війни. Хоча тривалий час розмову не могли організувати через певні складнощі.