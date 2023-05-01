Китай уперше проголосував за резолюцію ООН, в якій РФ названо агресором

Китай вперше підтримав резолюцію Генасамблеї ООН, в які Російську Федерацію назвали агресором. Йдеться про резолюцію про співпрацю Організації з Радою Європи.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Документ ухвалюється щорічно. В редакції 2023 року, зокрема, йдеться про російську агресію проти України та Грузії.

"Безпрецедентні виклики, які постали перед Європою після агресії Російської Федерації проти України, а до цього — проти Грузії, та припинення членства Російської Федерації в Раді Європи, потребують посилення співпраці між Організацією Об'єднаних Націй та Радою Європи, зокрема, з метою якнайшвидшого відновлення та підтримання миру і безпеки на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави…", — підкреслюється в резолюції.

Документ ухвалили 122 голосами "за". Зокрема, резолюцію підтримали Китай, Індія та Бразилія, які стверджують, що намагаються дотримуватися нейтралітету у питанні російсько-української війни. Проти проголосували п‘ять країн, а саме Росія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та Північна Корея.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що РФ намагалася видалити згадку про агресію щодо України, але цього не сталося.

ГенАсамблея 122 голосами «за» і 5 голосами «проти» ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи @coe . Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини - рф, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР https://t.co/BuKoYyP4hT pic.twitter.com/raXtZBHBoL — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 26, 2023

Зауважимо, що в день голосування за резолюцію Президент України Володимир Зеленський провів переговори телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном вперше від початку повномасштабної війни. Хоча тривалий час розмову не могли організувати через певні складнощі.