Комітет Верховної Ради готується розпочати роботу над доопрацюванням "мобілізаційного" законопроєкту

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки завтра, 4 січня, розпочне доопрацювання законопроєкту щодо вдосконалення деяких питань мобілізації, військового обліку і проходження військової служби.

Про це у коментарі "Укрінформу" розповів полковник Служби безпеки України, секретар комітету Роман Костенко.

"Завтра Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки розпочне опрацювання зареєстрованого раніше урядом мобілізаційного законопроєкту. Ми плануємо заслухати всіх стейкхолдерів цього проєкту", - заявив Костенко.

За його словами, після обговорення та прийняття відповідних процедурних рішень законопроєкт повинен бути направлений на доопрацювання органу, що вніс законодавчу ініціативу, а саме Кабінету міністрів.

Що не так з новим законопроєктом про мобілізацію

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378), який містить жорсткі обмеження для ухилянтів.

Крім того, що у проєкті передбачається скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби", у ньому ще пропонується зменшити призовний вік з 27 до 25 років, обмежити права громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби і т. д.

Цей документ викликав багато обговорень та дискусій серед політичних представників та громадськості. Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що законопроєкт, запропонований Кабінетом міністрів, містить норми, які суперечать Конституції України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що в поточному вигляді законопроєкт щодо мобілізації на голосування винесений не буде. Його представлення на голосування в парламенті відбудеться лише після обговорення на рівні Генштабу, Міноборони, Мінфіну, Кабміну та інших інстанцій і внесення відповідних змін.

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