Косово хочет вступить в Европейский Союз

Руководство частично признанного государства Косово заявило о намерении подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом говорится в заявлении по итогам очередного заседания Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Косово сообщило о своем намерении подать заявку на членство (в ЕС)", – говорится в документе.

По информации агентства, заседание состоялось 7 декабря в Брюсселе под председательством премьер-министра Косово Альбина Курти.

Делегацию ЕС возглавлял высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На встрече уделили особое внимание важности проводимого при содействии ЕС диалога между Приштиной и Белградом и достижения "всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений" между Косово и Сербией.

"Это крайне важно для того, чтобы Косово и Сербия продвигались каждая по своему европейскому пути. Стороны (ЕС и Косово) обсудили приоритеты реформ в основных областях и отметили приверженность правительства укреплению верховенства права, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, соблюдению основных прав, реформе государственного управления, экономическому развитию, а также развитию образования и повышению занятости", – сообщается в заявлении.

Напомним, официальный Белград не признает независимость Косово, своей бывшей провинции, отколовшейся в результате войны 1990-х годов.

Война в Косово завершилась в июне 1999 года, после того как из региона были выведены силовые структуры тогдашней Союзной Республики Югославия, согласившейся это сделать после 2,5-месячных бомбардировок своей территории силами НАТО.

На территории Косово были размещены международные миротворческие силы и созданы временные институты самоуправления под протекторатом ООН, которые в 2008 году провозгласили свое преобразование в независимое государство под названием Республика Косово.

Украина независимость Косово не признает, однако в сентябре 2020 года заявила, что начала признавать косовские паспорта.