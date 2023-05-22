Криптобіржа WhiteBIT може бути причетною до фінансування спроби державного перевороту у Чорногорії, - політолог

Українська криптобіржа WhiteBIT, якою володіє родина проросійського екс-депутата Верховної Ради Дмитра Шенцева, може бути причетною до фінансування замаху на прем’єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича та підозрюється у зв’язках з російськими спецслужбами.

Про це заявив політолог та директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик на своїй сторінці у Facebook.

"Нещодавно на сайті британського видання Cryptointelligence вийшла стаття, в якій містяться цікаві дані про криптобіржу WhiteBIT, обличчям та власником якої вважається харків’янин Володимир Носов. За інформацією британського видання, справжнім власником ключової та найстарішої з компаній групи WhiteBIT, естонської Whitebit Financial Company (зараз носить назву “R&D Sprint Effective”), є не Володимир Носов, а Микита Шенцев, екс-депутат Харківської міськради та Харківської облради, "регіонал" і син ще відомішого "регіонала", нардепа Дмитра Шенцева", - пояснює автор блогу.

За його словами, родина Шенцевих відома своїми проросійськими поглядами, яких ніколи не приховувала.

"Микита Шенцев з 2010 року він був депутатом то Харківської міськради, то Харківської облради – спочатку від Партії Регіонів, потім від ОПЗЖ. У 2019 році він подавав заявку на проведення акції “Бєссмєртний полк”. Микита є сином Дмитра Шенцева, екс-нардепа від ОПЗЖ. Дмитра Шенцева можна назвати еталонним проросійським політиком. Він очолював у 2010 році "антифашистський форум" з пропагандистською риторикою, яка практично нічим не відрізняється від риторики сучасної росії. У 2013 році він отримав медаль від Путіна за "популяризацію російської мови та культури" в Україні. Обидва вони склали депутатські мандати під час повномасштабного вторгнення – батько у вересні 2022-го, син у лютому 2023-го", - продовжує політолог.

Віталій Кулик також наводить аргументи, які підтверджують ймовірну участь криптобіржі WhiteBIT у фінансуванні спроби держперевороту у Чорногорії.

"Як зазначається у публікації у Cryptointelligence, до структури власності криптобіржі WhiteBIT має стосунок компанія Coddan Nominee. Вона є частиною розгалуженої офшорної мережі і була серед засновників іншої компанії – Sofbiz. Згідно з розслідуванням журналістів, її підозрюють у фінансуванні 2016 року державного заколоту у Чорногорії. Правоохоронці цієї країни з'ясували, що 1,5 млн євро, які вклала у переворот Sofbiz, мали піти на вбивство тодішнього прем'єр-міністра, а згодом – чорногорського президента Міло Джукановича. Цей політик прагнув вступу країни до НАТО", - зазначає автор блогу.

Також експерт наводить факти відомих журналістів-розслідувачів про зв'язок зі спецслужбами рф.

"Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider довело, що до перевороту у Чорногорії причетні офіцери ГРУ російського Генштабу – Едуард Шишмаков та Володимир Моісєєв. Вони працювали з проросійськими політиками у Чорногорії та залучали до співпраці сербських громадян. Coddan через кілька років з’явилася серед засновників криптобіржі WhiteBIT. Яка тісно пов'язана з проросійськими політиками в Україні", - резюмує Віталій Кулик.

Нагадаємо, що суд зобов’язав НАБУ провести досудову перевірку фактів щодо фінансування криптовалютної біржі WhiteBIT групою впливових проросійських бізнесменів та фінансових махінацій.