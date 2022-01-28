Кулеба и Боррель обсудили подготовку санкций против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Глава европейской дипломатии проинформировал министра об итогах заседания Совета Евросоюза по иностранным делам. Он также пригласил Дмитрия Кулебу поучаствовать в следующем заседании этого органа.

Собеседники обсудили подготовку санкций против Российской Федерации, чтобы сдержать ее от воплощения агрессивных планов в отношении Украины и Европы.

Министр иностранных дел Украины и представитель ЕС уделили внимание перспективам продвижения дипломатического урегулирования ситуации с возможным вторжением российских войск.

Жозеп Боррель подтвердил, что на этом этапе нет планов по эвакуации членов семей и сотрудников представительства ЕС в Украине.

Президент Зеленский также отмечал, что посольства стран Евросоюза оставляют всех своих сотрудников в Украине, а эвакуацию дипломатов других государств он назвал "сложной дипломатической игрой".

Министерство иностранных дел Украины приняло к сведению решение Госдепа США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве и о разрешении части его сотрудников добровольно выехать из Украины. При этом МИД Украины считает эвакуацию семей американских дипломатов из Украины "преждевременной".

Правительство Австралии также рекомендовало своим гражданам в Украине выехать из нее из-за повышенного риска вооруженного конфликта, а также эвакуирует членов семей австралийских дипломатов.