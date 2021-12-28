Кулеба исключает "большую сделку" России и США, включавшую бы "украинский вопрос"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает невозможным заключение Россией и США пакета договоренностей по ряду глобальных вопросов, включавшего бы также вопросы Украины и конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Большая сделка" — это благодатная тема для любого эксперта, потому что она сразу попадает в заголовки. В последний раз она была на слуху после избрания Трампа, и тогда закончилось все ничем", — отметил дипломат.

В то же время, по его словам, договоренности между РФ и США по отдельным вопросам возможны, но при попытке договориться по множеству вопросов их перечень будет постоянно расти.

"Точечные договоренности возможны, однако никаких "больших соглашений" с Россией быть не может, потому что там завязано такое большое количество вопросов, что если допускать формирование какого-то "пакета", то этот пакет никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным. "Большая сделка" между Западом и Россией — это ненаучная фантастика", — подчеркнул он.

Кулеба также выразил мнение, что уровень угрозы для Украины на фоне разговоров о возможном полномасштабном вторжении России в декабре лишь вырос, однако этот сценарий пока не является необратимым.

"За последний месяц уровень угрозы повысился, но он не пересек красной отметки, знаете, как на термометре есть красная черта на 37 градусах. Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли. И сейчас все усилия все еще направлены именно на предотвращение риска военной эскалации со стороны России", — сказал министр.

По словам главы МИД, Украина пока использует возможности для дипломатического урегулирования со своими партнерами сложившейся ситуации.

"Если мы месяц назад были, скажем, в двух миллиметрах от красной черты, то сейчас мы в одном миллиметре. Мы могли ее уже и пересечь, однако не пересекли. То есть дипломатия работает, она сейчас не откатывает "температуру" до нормы, но она сдерживает ее рост", — добавил Кулеба.

Напомним, что в интервью, опубликованном 2 декабря, Кулеба спрогнозировал кровопролитную войну в Украине с угрозой для существования и самой России, если решение о вторжении будет принято руководством РФ.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-16 декабря, 49% украинцев всерьез воспринимают угрозу вторжения России зимой-весной 2022 года.