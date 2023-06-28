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Кулеба про невдалий заколот у РФ: закінчився занадто швидко, щоб вплинути на окупантів
Заколот засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина закінчився занадто швидко, тому російські окупаційні війська не встигли впасти духом.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю СNN.
"Якби цей заколот тривав ще 48 годин, я майже впевнений, що ми б відчули деморалізуючий вплив на російські війська, які воюють на півдні і сході України", - зазначив він.
За його словами, Пригожин здався занадто швидко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Тому не було часу для того, щоб цей деморалізуючий ефект проник в російські окопи", - додав міністр.
Він також вважає, що ПВК "Вагнер" після спроби заколоту очікує трансформація, і вона вже не існуватиме у своєму нинішньому вигляді.
"Проте мені байдуже, що з ними буде, тому що, знаєте, ми думаємо про те, що відбувається в Україні", - наголосив глава МЗС.
Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".
За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. Очільник ПВК вимагав доступу до вищого військового керівництва РФ.
На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції (КТО).
Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.