Лідери ЄС обговорять заколот у РФ та подальшу підтримку України

Лідери Європейського Союзу сьогодні, 29 червня, на саміті у Брюсселі обговорять наслідки невдалого заколоту в Росії та подальшу підтримку України в її війні проти російської агресії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на саміті в Брюсселі лідери також поспілкуються з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і обговорять, яку роль може відіграти ЄС у зобов’язаннях Заходу щодо зміцнення безпеки України.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що лідери напевно обговорять суботній драматичний заколот групи найманців ПВК "Вагнер".

"Це обов'язково буде в порядку денному", - сказала вона журналістам у Брюсселі напередодні дводенного саміту, на якому також обговорюватимуться міграція, відносини з Китаєм та інші питання.

Як і кілька інших лідерів ЄС, Каллас заявила, що заколот показав, що в керівництві Росії з’явилися тріщини. Вона сказала, що бачила різні погляди на те, як повстання може вплинути на війну в Україні та ризик, який Росія становить для Заходу.

Каллас наголосила, що Захід не повинен піддаватися хитанню та продовжувати підтримувати Україну та зміцнювати її оборону.

Подібну заяву зробив і Шарль Мішель, президент Європейської ради.

"У цих обставинах ми ще більше підтверджуватимемо нашу подальшу підтримку України стільки, скільки це буде потрібно, у тому числі шляхом сталої фінансової та військової допомоги", — зазначив він.

Як пише видання, характер цієї допомоги також обговорюватиметься в Брюсселі, оскільки західні країни працюють над пакетом довгострокових гарантій щодо надання Києву зброї, обладнання, боєприпасів, навчання та іншої військової допомоги.

У проекті висновків саміту говориться, що країни ЄС готові зробити свій внесок у майбутні зобов’язання щодо безпеки перед Україною, щоб "допомогти Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації".

Нагадаємо, Європейська комісія пропонує надати Україні фінансову підтримку на наступні чотири роки на суму до 50 мільярдів євро.

Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні її відновлення до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз перерахує Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги для підтримки держпослуг та інфраструктури країни.