Лондонский суд разрешил экстрадицию основателя Wikileaks Ассанжа в США

Высокий суд Лондона разрешил экстрадировать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США. Об этом сообщает издание BBC.

"Суд разрешает Ассанжу обжаловать это решение", — сказал один из принявших решение в пользу США судей Тимоти Холройд.

Близкие Ассанжа заявили, что их юристы это сделают в самое ближайшее время. Если ему не отстрочат экстрадицию, то его могут отправить в США уже через несколько недель.

В январе суд Великобритании постановил, что Ассанжа не могут экстрадировать из-за опасений по поводу его психического здоровья. При этом представители США пообещали снизить риск самоубийства.

Кроме того, тогда суд основывал свое решение на риске содержания Ассанжа в строго ограничительных условиях тюрьмы в случае экстрадиции. Однако позже власти США заверили, что они не будут применять такие жесткие меры, если в будущем он не нарушит закон.

Судьи Высокого суда заявили, что, по их мнению, все эти риски исключены.

"Жизнь Джулиана снова находится под серьезной угрозой, как и право журналистов публиковать материалы, которые правительства и корпорации считают неудобными. Речь идет о праве свободной прессы публиковаться без угроз со стороны запугивающей сверхдержавы", — прокомментировал решение суда главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон.

Дело в том, что Ассанжа, который является австралийским интернет-журналистом, разыскивают в США за публикацию тысяч секретных документов в 2010 и 2011 годах. Ассанжу предъявлено обвинение по 18 пунктам со стороны правительства США, которое обвиняет его в заговоре с целью взлома военных баз данных США для получения конфиденциальной секретной информации, которую позже опубликовали на веб-сайте Wikileaks.

Однако сначала он попал в тюрьму по другой причине. В 2012 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах, якобы совершенных на территории Швеции, Ассанжа арестовали. Тогда его выпустили под залог, после чего Ассанж исчез. Он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

Все же его разыскали и в 2019 году и посадили в тюрьму на 50 недель за нарушение условий освобождения под залог.