Макогон оскаржить своє звільнення з ОГТС в суді

Сергій Макогон, якого нещодавно звільнили з посади голови ОГТС України, заявив, що готує позов, аби оскаржити це рішення. Про це він повідомив у своєму Facebook.

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"Я категорично не згоден із причинами звільнення. Вважаю їх маніпулятивними, формальними і необґрунтованими... Тому готуюся до позову проти мого звільнення", – написав він.

За його словами, офіційною причиною звільнення, яку йому повідомили, стало невиконання рішень наглядової ради "Магістральних газопроводів України" (МГУ) щодо впровадження нової облікової політики й перевипуску фінансової звітності за 2020 рік на її основі.

При цьому в ОГТС стверджують, що знайшли значні невідповідності нової облікової політики міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). Компанія надала відповідь МГУ щодо неможливості її впровадження.

Макогон зазначив, що незалежний аудитор вказав, що перевипуск звітності за 2020 рік на базі нової облікової політики призведе до відкликання попереднього висновку. Це також може спричинити надання негативного висновку, що означитиме, що звітність не є об’єктивною та не відповідає МСФО.

"А це означає для компанії, як мінімум, неможливість залучати зовнішнє фінансування. Зазвичай в нормальних компаніях НР звільняє менеджмент, якщо отримує негативний висновок незалежного аудитора. А в МГУ навпаки, маючи позитивний аудиторський звіт, вони вимагали його переробити з великою вірогідністю отримати негативний", - підсумував чиновник.

Зазначимо, що наприкінці липня та першій половині серпня Кабмін та Міненерго робили спроби змінити чинного голову оператора ГТС Сергія Макогона. Так, 29 липня Кабмін хотів призначити на цю посаду колишнього голову "Укртрансгазу" Андрія Хоменка, а 15 серпня Міненерго намагалося затвердити на чолі "Оператора ГТС" Миколу Колесника. Однак в обох випадках наглядова рада відмовилася затверджувати на чолі держкомпанії зазначених кандидатів.