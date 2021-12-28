Маркарова рассказала о деталях плана трансформации Украины за $277 млрд

Работа над реализацией плана трансформации Украины уже идет. Об этом в интервью LB.ua заявила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова.

В рамках визита в США и переговоров с Джозефом Байденом президент Владимир Зеленский презентовал план трансформации Украины на $277 млрд. Оксана Маркарова осветила три направления по его реализации.

"Могу сказать, над какой частью плана работаю в Соединенных Штатах. Первый блок — безопасность и оборона. Это развитие именно тех оборонных возможностей Украины, о которых идет речь в соглашении с США, увеличение американской бюджетной помощи на эти цели", — сказала посол.

По ее словам, второй блок — это военно-техническое сотрудничество с компаниями.

"Вместе с "Укроборонпромом" мы работаем над тем, чтобы привлечь инвестиции в Украину, усилить межгосударственное партнерство", — отметила Маркарова.

"Третий — энергетический трек. Во время визита президента мы договорились с американцами о возобновлении энергетического диалога — мы должны его провести где-то в первом квартале 2022 года", — заявила бывший министр финансов Украины.

"В рамках этого плана трансформации, если брать ту же энергетику, мы говорим с американской стороной о сотрудничестве фактически во всех подсекторах. К примеру, речь идет о развитии возможностей нашей ядерной энергетики — старте и применении технологий малых ядерных реакторов. Министерством энергетики и "Энергоатомом" ведется активная работа с рядом американских компаний – производителей этих реакторов. Второе направление касается чистой энергетики", — подчеркнула Маркаров.

Во время встречи Зеленского с Байденом стороны договорились начать Стратегический энергетически и климатический диалог: он должен стать платформой для реализации общих целей по борьбе с климатическими изменениями и для защиты энергетической безопасности стран. США также будут помогать Украине в вопросе усиления инвестиционной привлекательности ее энергетического сектора.

Напомним, в ноябре премьер-министр Шмыгаль заявил о рекордном уровне иностранных инвестиций. По его словам, за весь 2017 год было 3,7 млрд долларов, за весь 2018 — 4,5 млрд долларов, а в третьем квартале 2021 года объем прямых иностранных инвестиций в Украину составил 4,8 млрд долларов.