Маркарова рассказала о космическом сотрудничестве Украины и США

Во время визита президента Владимира Зеленского в США шла речь о совместных космических проектах двух стран. Подробности этого чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в интервью LB.ua.

"Во-первых, мы работаем над теми проектами, которые уже есть с американской стороной. Один из них — совместное изготовление ракетоносителя среднего класса Antares, который посылает два раза в год на Международную космическую станцию ​​товары. Для этих целей украинское КБ "Южное" вместе с другими украинскими космическими предприятиями разрабатывает первую ступень", — сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что Украина готова присоединиться к американской пилотируемой программе Artemida, которая предусматривает транспортировку людей на Луну и в перспективе создание поселения на этом естественном спутнике Земли.

"И здесь мы готовы предоставлять не только первые ступени для ракетоносителей, но и максимально войти в проект. Сейчас мы работаем над предложениями. NASA готово с нами сотрудничать гораздо шире", — уверена дипломат.

"В-третьих, Украина стремится кооперироваться с частными американскими компаниями, активно работающими на рынке космических услуг США. Отдельно есть совместная инициатива с нашей Малой академией наук — уже в 2022 году шесть проектов от украинской стороны будут представлены в США, из которых два победителя будут воплощены в жизнь и отправятся на МКС. Все это мы будем видеть в прямом эфире", — сказала посол Украины в США.

Он также отметила, что главе NASA Биллу Нельсону передали устное приглашение президента Владимира Зеленского посетить Киев.

Напомним, компания SpaceX Илона Маска сообщила о переносе запуска миссии Transporter 3 с украинским спутником "Сич-2-30" с 10 на 13 января 2022 года. За доставку аппарата в космос компанией Илона Маска Украина уже внесла авансовый платеж.

В сентябре 2021 года сделавший состояние на IT Макс Поляков запустил ракету Alpha, разработанную его компанией Firefly Aerospace. Старт состоялся с космодрома военно-воздушных сил США в округе Санта-Барбара.