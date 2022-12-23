- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Медзаклади на окупованих територіях перевантажені пораненими росіянами - Міноборони
Медичні заклади на тимчасово окупованих територіях України перевантажені і не в змозі впоратись з великою кількістю поранених російських окупантів.
Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
"Значна кількість з них помирає так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу, у тому числі через брак персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання й препаратів", - зазначила вона.
За її словами, для недопущення дезертирства легкопоранених замикають у приміщеннях, в яких вони перебувають.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"У зв’язку з великими втратами командного складу на посади тактичної ланки призначаються призвані із запасу офіцери, зокрема пенсійного віку. Відсутність у них бойового досвіду та некомпетентність викликають недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат", - додала Маляр.
Нагадаємо, Генштаб 22 грудня повідомив, що Збройні сили України в період з 24 лютого по 22 грудня ліквідували 100 400 осіб особового складу ворога.
Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні та заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а досягненням її стане отримання нової території.