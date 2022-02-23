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МИД рекомендует гражданам Украины немедленно покинуть территорию России

посольство украины в рф
Посольство Украины в РФ. Фото: provizu.ru

Эскалация напряженности на Донбассе со стороны РФ может сказаться на украинцах, находящихся в России. Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины.

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране,  немедленно покинуть ее территорию", — говорится в сообщении.

МИД отмечает, что пренебрежение этими рекомендациями приведет к значительному усложнению защиты украинцев, которые находятся на территории России.

При этом в РФ продолжают действовать дипломатические учреждения Украины, которые готовы оказать помощь. Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

В связи с риском полномасштабного вторжения российских войск в Украину многие страны рекомендовали своим граждан покинуть страну.

Из Украины эвакуируют и сотрудников дипломатических миссий. Так, Австралия сначала перенесла посольство из Киева во Львов, а затем закрыла его.

Россия также решила эвакуировать дипломатов из Украины.

Автор:
Сергей Горелов