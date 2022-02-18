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Политика
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Минфин дополнительно передаст на нужды обороны 22 млрд грн

Минфин дополнительно передаст на нужды обороны 22 млрд грн
Сергей Марченко. Фото: Facebook/Министерство финансов Украины

Министерство финансов дополнительно выделит из государственного бюджета на нужды Минобороны около 22 млрд грн. 

Об этом в Верховной Раде заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в бюджетном комитете. После этого его должна одобрить Верховная Рада.

Как заявил Марченко, денежное довольствие украинских военнослужащих будет увеличено на 30%.

"Ориентировочно это может составлять по сектору Министерства обороны до 20 млрд грн. Кроме того, предусматриваются отдельные расходы на становление территориальной обороны и на другие нужды Министерства обороны, на закупку необходимого оборудования еще до 2 млрд грн", – рассказал Марченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров отменить призыв граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Таким образом, по мнению Зеленского, Украина перейдет к формированию Вооруженных сил Украины на профессиональной основе.

Напомним, по данным американского рейтинга военной мощи Global Firepower Index 2022, украинская армия поднялась на три позиции в мировом рейтинге военной мощи, обогнав Польшу и Канаду.

Автор:
Дмитрий Нарожный