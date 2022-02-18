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Минфин дополнительно передаст на нужды обороны 22 млрд грн
Министерство финансов дополнительно выделит из государственного бюджета на нужды Минобороны около 22 млрд грн.
Об этом в Верховной Раде заявил министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в бюджетном комитете. После этого его должна одобрить Верховная Рада.
Как заявил Марченко, денежное довольствие украинских военнослужащих будет увеличено на 30%.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Ориентировочно это может составлять по сектору Министерства обороны до 20 млрд грн. Кроме того, предусматриваются отдельные расходы на становление территориальной обороны и на другие нужды Министерства обороны, на закупку необходимого оборудования еще до 2 млрд грн", – рассказал Марченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров отменить призыв граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.
Таким образом, по мнению Зеленского, Украина перейдет к формированию Вооруженных сил Украины на профессиональной основе.
Напомним, по данным американского рейтинга военной мощи Global Firepower Index 2022, украинская армия поднялась на три позиции в мировом рейтинге военной мощи, обогнав Польшу и Канаду.