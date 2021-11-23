Мининфраструктуры решило на 50% урезать выплаты дивидендов своим компаниям — Кубраков

Министерство инфраструктуры Украины хочет сократить выплаты дивидендов инфраструктурным компаниям для обеспечения их дальнейшего развития.

Как заявил глава МИУ Александр Кубраков, Мининфраструктуры сейчас проводит дискуссии по этому вопросу с Министерством финансов.

"Мы сейчас находимся в дискуссии с Министерством финансов. Их позиция в этом вопросе неизменна — 80%. Мы пытаемся объяснить, что это все хорошо, но у госкомпаний тоже есть задачи по развитию, которые нужно решать и без которых они очень быстро перестанут быть конкурентными на своих рынках. Поэтому я думаю, что какой-то баланс мы найдем", — заявил Кубраков.

Он подчеркнул, что, в частности, у государственных портовых компаний, аэропортов и "Укрзализныци" очень много задач по развитию, на которые также нужны средства.

"По основным компаниям мы видим определенный и достаточно существенный прирост выручки, особенно если сравнивать с прошлым годом. С учетом этого мы постараемся, чтобы у Минфина не провисли поступления от дивидендов, которые они ожидают в бюджете. Но при этом чтобы у госкомпаний остались деньги на развитие. Я не готов точно утверждать по цифрам, но хотелось бы сократить выплаты дивидендов для инфраструктурных компаний хотя бы до 50%", — отметил Кубраков.