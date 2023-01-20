Міністр економічного співробітництва Німеччини відвідала Одесу і пообіцяла 52 млн євро допомоги Україні

Міністр економічного співробітництва і розвитку Німеччини Свенья Шульце відвідала Одесу та анонсувала виділення 52 млн євро на забезпечення електо- та теплопостачання в Україні.

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Про це повідомляє пресслужба Федерального міністерство економічного співробітництва та розвитку.

Шульце 19 січня в Одесі провела зустріч з віцепрем'єр-міністром України з питань реконструкції Олександром Кубраковим для переговорів про німецько-українське співробітництво щодо відновлення України.

Міністр пообіцяла подальшу конкретну підтримку електропостачанню, обігріву приміщень, медичному обслуговуванню та муніципалітетам розміром 52 млн євро.

"Забезпечення електроенергією, теплом та водою, особливо взимку, є одним із вирішальних чинників стійкості українського суспільства у війні. Тому Україні потрібна не лише зброя, а й цивільна підтримка, щоб залишатися сильною. Україна вже починає відбудовуватися, бо вірить у краще майбутнє", - зазначила вона.

Пресслужба Міністерства інфраструктури України повідомила, що однією з головних тем перемовин Кубракова та Шульце була стабільна робота "Зернової ініціативи" в умовах саботажу Росією роботи інспекційних груп в Босфорі.

"Спільно маємо посилювати тиск на Росію для повного розблокування портів та усунення всіх перешкод для свободи мореплавства. Ми маємо позбавити її інструментів шантажу світової спільноти, адже від цього залежить не тільки економіка України, але й стабільність глобальної логістичної системи. Сподіваємось на підтримку наших німецьких партнерів у цьому питанні", - зазначив Кубраков.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 січня відвідала Харків та пообіцяла Україні подальшу підтримку, зокрема і подальші поставки зброї.