Міністр оборони розповів, про що говоритимуть на "Рамштайні"

У п'ятницю, 21 квітня, на зустрічі Контактної групи з оборони України союзники обговорять стратегію України на 2023 рік та поточні потреби українських військових.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він зазначив, що 21 квітня відзначається річниця заснування формату "Рамштайн".

"На порядку денному – аналіз того, що вже зроблено, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних сил та розподіл програм підтримки між усіма силами оборони України. Ми відчуваємо підтримку партнерів і продовжимо працювати на перемогу", - наголосив міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в понеділок провів підготовчі наради перед черговим засіданням міжнародної контактної групи з питань оборони України, яке має відбутися на американській військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині. Він підкреслив важливість якнайшвидшого забезпечення України зброєю та боєприпасами для перемоги у війні.