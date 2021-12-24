Минкульт пожалуется на сериал Netflix "Эмили в Париже" из-за карикатурного образа украинки

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмутился тем, как Netflix в своем новом сериале "Эмили в Париже" создал "карикатурный" и "оскорбительный" образ украинки.

Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале, что он направит свою официальную позицию в Netflix.

"В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны, еще и оскорбителен. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть", — подчеркнул Ткаченко.

Министр удивился, что американская компания в таком свете показала украинку, ведь, по его мнению, в США должны были слышать о художниках из Украины и не только.

Что не так с украинкой в сериале от Netflix?

В четвертой серии нового сезона сериала "Эмили в Париже" появилась героиня — киевлянка Блондинка Петра. Она познакомилась с главной героиней на курсах французского языка.

Петра ведет себя вульгарно и шокирует главную героину своим невежеством. К тому же киевлянка страдает клептоманией. В одном из эпизодов украинка предложила украсть вещи, что повергло в шок Эмили.

Реакция пользователей соцсетей

Сеть взорвалась негативными отзывами о сериале "Эмили в Париже". Пользователи возмущаются тем, как Netflix показал миру девушку из Украины и какими чертами характера наделили героиню.

Создателей сериала обвинили в стереотипном изображении европеек из Восточной Европы и унижении украинок.

Евгения Гаврилко на своей странице в Instagram возмутилась тем, что "это происходит, когда так много талантливых украинцев, которые влияют на мировой рынок технологий, моды, искусства, науки, спорта и т.д.". Пост девушки в соцсети поддержал официальный аккаунт Украины, который ведет Министерство иностранных дел.

На своей официальной странице в Facebook Netflix опубликовал пост о том, что новые серии сериала уже доступны, но столкнулся с волной негативных комментариев.

Пользователи считают, что мировое сообщество раскритиковало бы Netflix, если бы вместо украинки в таком образе показали представителей других национальностей или рас.

Напоминаем, в прокат также уже вышел фильм Spider-Man: No Way Home ("Человек-паук: Домой пути нет"). В Украине за три дня кинопремьера собрала в кинотеатрах 2,4 миллиона долларов.

“Человек-паук: Нет пути домой” — третий фильм о ползучем супергерое в рамках единой киновселенной Marvel и новый шаг в карьере Кевина Файги. Судя по первым результатам кинопремьеры, фильм открыл новое дыхание Marvel.