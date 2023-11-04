Всього три дні: Міноборони пришвидшило передачу дронів для ЗСУ

Міністерство оборони разом з Генштабом і Держспецзв’язку рекордно швидко передали бойові дрони для ЗСУ. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що раніше процес передачі дронів міг тривати тижнями або й місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах.

Однак, завдяки ефективній співпраці між Міноборони та іншими залученими особами й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити.

"Як результат, міністр оборони Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підписав наказ – і техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після отримання наказу", - підкреслили в Міноборони.

Там додали, що безпілотники для ЗСУ закупили за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів – як ударні, так і розвідувальні. Лише в цьому пакеті – сотні безпілотників.

"Найближчим часом дрони допомагатимуть виконувати бойові задачі на фронті в досвідчених руках наших пілотів. А Міноборони продовжує пришвидшувати процесі передачі необхідної для цього зброї", - зауважили у відомстві.

Зауважимо, тепер виробники засобів РЕБ та БпЛА отримуватимуть допуск до експлуатації за спрощеною процедурою — без паперової тяганини та зайвої бюрократії. Це дасть старт масовому виробництву засобів РЕБ та ще більше масштабує виробництво дронів.

Нещодавно Міноборони схвалило нові моделі дронів за спрощеною процедурою. Нові зразки БпЛА затвердили лише за кілька днів, а раніше ця процедура затягувалася на місяці.