Міноборони: Враження про зниження західної військової допомоги – оманливе

Обсяг та інтенсивність військової допомоги України не знижується, а у західних партнерів є розуміння, що після переведення Росією війни на кількісно новий рівень потреба ЗСУ у новому озброєнні тільки зростає.

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Про це заявив в інтерв’ю агенству "Інтерфакс-Україна" міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, враження, що обсяг та інтенсивність допомоги в останні місяць-півтора знизилися - хибне.

"Спочатку партнери нам допомагали пошуком будь-якого радянського озброєння – від боєприпасів до самих систем. І ми цьому раділи. Але нам вдалося переконати партнерів у тому, що це доктринально була погана історія – вони намагалися допомагати у їхньому розумінні "маленькій радянській армії", яка воює з "великою радянською армією". Маленька завжди програє. Але ми не радянська армія, ми стали іншими за вісім років гібридної війни. Ми фактично готові бути армією НАТО", - зауважив міністр.

За його словами, у українських військових є знання, навички та досвід, тому мініст оборони США та Великобританії Лойд Остін та Бен Воллес почали допомагати зброєю.

"Я сказав їм: давайте вибудовувати баланс високоточною зброєю. Коли перші системи почали заходити, ми раділи. Ми раділи, як діти, першим антирадарним ракетам HARM. Перші MLRS системи – це подія. Але далі ми не розповідаємо скільки боєприпасів ми до них отримуємо. Інтенсивність рапортування впала", - зазначив міністр.

За його словами, він просить партнерів із "Рамштайну" не розповідати про передану нашій країні зброю із міркувань безпеки.

"На останньому "Рамштайні" я сказав, що хвилююсь, як би не спрацював "синдром втоми". Вони мені сказали: "Ми віримо у вашу перемогу, ми хочемо вашої перемоги, тому ми в "Рамштайні" обговорюємо не лише короткострокову перспективу, а й середньострокову та довгострокову"", - розповів Резніков.

Він підкреслив, що країни-учасниці "Рамштайну" отримали сигнал, що їхні уряди підтримують довгострокову перспективу підтримки України.

"Вони розуміють, що треба не лише сьогодні дати нам зброю та боєприпаси. Потрібні ремонт, обслуговування, а далі – запуск виробництв. Вони зацікавлені виробляти собі, щоб зброю зі складів віддавати нам", - зазначив міністр.

За його словами, Україні були передані артилерійські системи, безпілотники, інші комплекси, легка бронетехніка.

"Навіть щодо ППО "короткої" дії ми отримали політичне рішення щодо NASAMS та IRIS-T. До речі, щодо протикорабельних ракет Harpoon теж питання вирішено, вони товаришують з нашим "Нептуном" і відігнали російський флот до Новоросійська. Залишилися середня та велика дальність", - повідомив Резніков.

А ось щодо бойової авіації і танків питання наразі не вирішено, адже ця техніка потребує ремонту, догляду, обслуговування.

Нагадаємо, Вашингтон прийняв рішення про передачі Україні 18 HIMARS, однак українська сторона отримає ці системи через кілька років.