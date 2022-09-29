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Міноборони: Враження про зниження західної військової допомоги – оманливе

Міноборони: Враження про зниження західної військової допомоги – оманливе

Обсяг та інтенсивність військової допомоги України не знижується, а у західних партнерів є розуміння, що після переведення Росією війни на кількісно новий рівень потреба ЗСУ у новому озброєнні тільки зростає. 

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Про це заявив в інтерв’ю агенству "Інтерфакс-Україна" міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, враження, що обсяг та інтенсивність допомоги в останні місяць-півтора знизилися - хибне.

"Спочатку партнери нам допомагали пошуком будь-якого радянського озброєння – від боєприпасів до самих систем. І ми цьому раділи. Але нам вдалося переконати партнерів у тому, що це доктринально була погана історія – вони намагалися допомагати у їхньому розумінні "маленькій радянській армії", яка воює з "великою радянською армією". Маленька завжди програє. Але ми не радянська армія, ми стали іншими за вісім років гібридної війни. Ми фактично готові бути армією НАТО", - зауважив міністр.

За його словами, у українських військових є знання, навички та досвід, тому мініст оборони США  та Великобританії  Лойд Остін та Бен Воллес почали допомагати зброєю.

"Я сказав їм: давайте вибудовувати баланс високоточною зброєю. Коли перші системи почали заходити, ми раділи. Ми раділи, як діти, першим антирадарним ракетам HARM. Перші MLRS системи – це подія. Але далі ми не розповідаємо скільки боєприпасів ми до них отримуємо. Інтенсивність рапортування впала", - зазначив міністр.

За його словами, він просить партнерів  із "Рамштайну" не розповідати про передану нашій країні зброю із міркувань безпеки.

"На останньому "Рамштайні" я сказав, що хвилююсь, як би не спрацював "синдром втоми". Вони мені сказали: "Ми віримо у вашу перемогу, ми хочемо вашої перемоги, тому ми в "Рамштайні" обговорюємо не лише короткострокову перспективу, а й середньострокову та довгострокову"", - розповів Резніков.

Він підкреслив, що країни-учасниці "Рамштайну" отримали сигнал, що їхні уряди підтримують довгострокову перспективу підтримки України.

"Вони розуміють, що треба не лише сьогодні дати нам зброю та боєприпаси. Потрібні ремонт, обслуговування, а далі – запуск виробництв. Вони зацікавлені виробляти собі, щоб зброю зі складів віддавати нам", - зазначив міністр.

За його словами, Україні були передані артилерійські системи, безпілотники, інші комплекси, легка бронетехніка. 

"Навіть щодо ППО "короткої" дії ми отримали політичне рішення щодо NASAMS та IRIS-T. До речі, щодо протикорабельних ракет Harpoon теж питання вирішено, вони товаришують з нашим "Нептуном" і відігнали російський флот до Новоросійська. Залишилися середня та велика дальність", - повідомив Резніков.

А ось щодо бойової авіації і танків питання наразі не вирішено, адже ця техніка потребує ремонту, догляду, обслуговування. 

Нагадаємо, Вашингтон прийняв рішення про передачі Україні 18 HIMARS, однак українська сторона отримає ці системи через кілька років. 

Автор:
Світлана Манько