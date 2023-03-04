Міноборони затвердило положення про антикорупційну раду: які її завдання

Міністерство оборони України затвердило положення про громадську антикорупційну раду, до її складу увійдуть 15 осіб.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Відповідний наказ підписав міністр оборони Олексій Резніков 3 березня.

Зазначається, що антикорупційна рада створюється на засадах відкритого та прозорого конкурсу в складі 15 осіб строком на один рік. Її діяльність передбачає ефективну участь громадськості в формуванні антикорупційних заходів у Міноборони.

Новостворений консультативно-дорадчий орган після проведення відкритого загальнонаціонального голосування за кандидатів на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції і визначення переможців, які увійдуть до складу ради, має забезпечити прозору діяльність Міноборони та цивільний контроль.

"Серед іншого, до переліку завдань ради входить аналіз корупційних ризиків, запобігання та протидія корупції, встановлення взаємодії Міноборони з громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства", — йдеться у повідомленні.

За словами Резнікова, рада наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви. Вона може утворювати експертні групи, залучати фахівців, положення про діяльність ради передбачає широкий діапазон для дій. Він упевнений, що антикорупційна рада поліпшить не лише роботу в самому міністерстві, а і зміцнить фундамент довіри в суспільстві.

"Певен, антикорупційна рада поліпшить не лише роботу в самому міністерстві, а і зміцнить фундамент довіри в суспільстві. Що перший, що другий, вкрай важливі моменти для досягнення головної стратегічної мети України — перемоги у війні", — зазначив він.

Склад ради затверджується за результатами конкурсу. Кандидатури для участі можуть подати громадські об’єднання, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за два роки до дня оголошення конкурсу та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що керівництво Міністерства оборони має намір "перезавантажити" роботу свого управління з питань запобігання та виявлення корупції.

Також він повідомив, що зустрічався з представниками антикорупційних громадських організацій та домовився з ними про взаємодію для виявлення випадків корупції в міністерстві, попросивши їх запропонувати "кандидатури людей, які готові прийти на роботу до цього антикорупційного управління".