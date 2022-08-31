Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя - AFP

Близько 14:00 31 серпня місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Запоріжжя щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі.

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Про це повідомило інформаційне агентство AFP.

Зазначимо, що росіяни затримували проїзд делегації МАГАТЕ: членам групи не видали спеціальні перепустки, щоб безперешкодно проїхати блокпости та швидше потрапити на Запорізьку атомну станцію.

Залишається незрозумілим, коли місія МАГАТЕ планує доїхати до найбільшої в Європі атомної станці. Російські пропагандиські ЗМІ заявляли, що нібито "РФ очікує МАГАТЕ на ЗАЕС вранці 1 вересня".

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що ООН зібрала групу експертів, які відправляться як місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.

Відразу після того, як стало відомо про місію МАГАТЕ, Росія черговий раз обстріляла Запорізьку АЕС. Українська влада до цього неодноразово звинувачувала окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, а також заявляла про ймовірність ядерної катастрофи на станції.

Внаслідок обстрілів 25 серпня окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція вперше в історії відключилася від енергомережі України.

