"Митець обрав сторону ката": Данілов дав пораду Ларсу фон Трієру, який заступився за "життя росіян"

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що митці у своїх висловлюваннях про росіян мають враховувати реальність, в якій живе Україна, де вони, за його визначенням, сприймаються як вбивці.

Про це він написав у своєму X (Twitter), коментуючи висловлювання данського режисера Ларса фон Трієра стосовно рішення його країни про передачу Україні винищувачів F-16 та навчання їх пілотів.

Той, зазначимо, напередодні відреагував у своєму Instagram на фото прем'єрки Метте Фредеріксен із українським президентом Володимиром Зеленським у кабіні цього літака буквально наступним чином:

"До речі: пану Зеленському та пану Путіну та не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як закохана по вуха, позувала з усмішкою від кінчика до кінчика рота в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств нашого часу): Життя росіян теж мають значення! З повагою, Ларс"

"Війна - це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката", - заявив у відповідь Данілов.

За його словами, Україна живе не в абстракції, а в "жорстокій реальності, в якій росіяни - вбивці". Секретар РНБО також порадив фон Трієру уявити себе на місці жертв російської агресії.

"Проста порада відомому режисерові: уявити, що це в його місто щоденно летить російська ракета, це його батька чи матір убили, вивезли до Росії його онука, а російський мародер зґвалтував його дружину, перед цим спаливши його дім. У такому разі абстракція лицемірного "гуманізму" набуває зовсім інших рис - реального, а не видуманого життя", - написав Данілов.

Нагадаємо, що раніше Данілов просив українців не називати росіян орками та свинособаками, аби "назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повноту колективну відповідальність за криваву війну".