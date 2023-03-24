"Можуть змінити правила гри": Резніков розповів про ситуацію із закупівлею й виробництвом безпілотників

Україні потрібні сотні тисяч безпілотників, багато з яких планується отримати від вітчизняної промисловості. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на питання Reuters.

За його словами, наразі уряд співпрацює з понад 80 українськими виробниками дронів.

"Безпілотники потенційно можуть змінити правила гри на полі бою так само, як точні західні MLRS (реактивні системи залпового вогню, – ред.) минулого року", – сказав міністр.

Він розповів, що Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ збільшила свої потужності з виробництва безпілотників у кілька разів, і тепер вона здатна виробляти апарати, що працюють у повітрі, на суші та в морі. Однією зі сфер уваги Резніков назвав розробку БПЛА, здатних долати більші відстані.

Також урядовець додав, що ЗСУ експлуатують десятки моделей вітчизняних і іноземних дронів, які виконують широкий спектр ролей.

Своєю чергою очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що внутрішнє виробництво дронів в Україні зросло в три-чотири рази з початку повномасштабної війни. Наразі потужність виробництва становить кілька тисяч апаратів на рік за умови стабільного фінансування та постачання деталей.

Нагадаємо, наприкінці січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що відомство уклало контракти з 16 українськими виробниками БПЛА. Передбачалося, що на закупівлю дронів у 2023 році спрямують близько 20 млрд гривень.