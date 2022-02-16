"Мы имеем право жить в мире": президент Владимир Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в честь празднования Дня единства. Гарант отметил, что в стране стабильная ситуация, а граждане Украины имеют право на спокойствие и мир.

Обращение глава государства опубликовал на своей официальной странице в сети Instagram.

"Мы все разные, но объединяет нас единственное желание: жить в мире, счастливо, одной семьей. И мы имеем на это право. Потому что мы у себя дома, мы в Украине", – сказал президент.

Напомним, 14 февраля Зеленский объявил, что 16 февраля, дата, на которую западные СМИ прогнозировали вторжение российской армии в Украину, станет в Украине официальным Днем единства.

Зарубежные СМИ регулярно сообщали о скором вторжении в Украину российских войск. Издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Джозеф Байден передал лидерам стран Евросоюза и другим союзникам информацию о вероятности начала полномасштабных военных действий между Украиной и РФ уже 16 февраля.

Однако, как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, цифры и сводки на утро 16 февраля полностью соответствуют прогнозам ВСУ и не содержат ничего неожиданного.

Отметим, что некоторые зарубежные издания начали редактировать свои публикации, в которых они сообщали о полномасштабном конфликте между РФ и Украиной. В частности, британский таблоид The ​​Sun, который ранее называл 16 февраля датой вторжения России в Украину, отредактировал статью об этом.

В новой версии указано, что ночь с 15 на 16 февраля в Украине прошла спокойно. Журналисты издания считают, что президент РФ Владимир Путин якобы "продолжил заставлять Запад гадать" и теперь вторжения можно ожидать "в любой момент".

Отметим, что украинские власти, а также представители ВСУ неоднократно заверяли, что контролируют ситуацию в Украине и на ее границах. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что возглавляемое им ведомство не видит угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля.