МЗС анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепів - ЗМІ (СПИСОК)

Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 депутатів Верховної Ради. Текст відповідного листа до парламенту від імені начальника департамента консульської служби МЗС Романа Горяйнова опублікував Telegram-канал “УП. Off the record”, що публікує інсайдерську інформацію видання "Українська правда".

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"Найближчим часом депутатам, які не поздавали дипломатичні паспорти після офіційних відряджень, можуть їх анулювати. Кажуть, Зеленський злиться, що депутати без діла катаються по закордонах у час війни", - йшлося спочатку у повідомленні журналістів, однак згодом було опубліковано й список таких нардепів з коментарем "вже анулювали".

Зазначимо, що згідно пункту 16 положення про дипломатичний паспорт, на який, власне, і посилається автор листа, цей документ вважається недійсним та підлягає знищенню у низці випадків.

Серед них є і неповернення паспорта на зберігання МЗС в установлений строк (10 днів після закінчення строку, на який його було видано для користування).

Крім того, підставами можуть бути припинення громадянства України, втрата або викрадення паспорта, припинення підстав для оформлення та видачі паспорта, смерть особи, виявлення у паспорті помилки, закінчення строку дії паспорта або його непридатність для дальшого використання. У зазначеному листі ж підстави для анулювання документів не конкретизуються.