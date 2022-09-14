На деокупованих територіях створюються фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на звільнених від окупантів територіях України удосконалюються та створюються фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це очільник уряду повідомив на пресконференції в середу, 14 вересня, передає "Інтерфакс".

"На деокупованих територіях негайно створюються фортифікаційні споруди для того, щоб їх захистити від повторного захоплення", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що на звільнених територіях існують оборонні споруди, але влада робить їх більш правильними та капітальними.

Нагадаємо, ЗСУ успішно провели контрнаступ в Харківській області, а також просуваються в Херсонській області, де встановили вогневий контроль майже над усим регіоном.

Нещодавно, Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Ізюм, де вже поновлює роботу місцева влада.