На поддержку профтехучилищ Украина займет 58 млн евро

Сегодня, 9 декабря, Кабинет министров одобрил привлечение 58 млн евро займа от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Программа поддержки профессионально-технического образования в Украине".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает "Интерфакс-Украина".

В агентстве отмечают, что на данный момент проект является одним из наиболее приоритетных, который будет реализован за счет средств международной финансовой организации.

Согласно пояснительной записке, планируется взять кредит на 58 млн евро на 20 лет с максимальным льготным периодом в 5 лет.

Напомним, Кабинет министров 28 апреля одобрил законопроект о формировании и размещении государственного и регионального заказа на подготовку специалистов.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что документ призван повысить эффективность распределения бесплатных мест при получении высшего, профессионального и профессионально-технического образования.

Кроме этого, это позволит студентам получать образование в частных учебных заведениях за счет государства.