На Ставці верховного головнокомандувача обговорили військову ситуацію в Білорусі

Президент Володимир Зеленський у неділю, 18 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляють у пресслужбі глави держави.

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Зокрема, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, окремо зупинившись на найгарячіших ділянках.

"Члени ставки приділили увагу ситуації в Білорусі. Було заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань. Командувачі відзначили готовність сил оборони реагувати на будь-який розвиток подій", - сказано в повідомленні.

Крім того, учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України, заслухавши доповіді щодо підключення споживачів до електро- й теплопостачання.

Зазначається, що у засіданні, окрім Залужного, взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання ставки також долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Зазначимо також, що в неділю командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що під час візиту президента РФ Володимира Путіна 19 грудня до Білорусі йтиметься про більш широке залучення білоруської армії до війни проти України.

У Держприкордонслужбі ж вказували, що після оголошення на цьому тижні перевірки бойової готовності білоруської армії ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається контрольованою. В американському ж Інституті вивчення війни вважають, що вторгнення білоруської армії в Україну є малоймовірним, але Білорусь продовжить допомагати вести війну Росії.