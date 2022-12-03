На території Білорусі триває накопичення військ, але загрози поки немає

На території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ, українські військові готуються до до адекватного реагування.

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Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв.

"Ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Але, на території Білорусі триває накопичення спільного угрупування сил РФ та Білорусі. Ми постійно відслідковуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування. Наразі загрози з боку Білорусі ще немає", - зазначив він.

За його словами, якщо зросте воєнна загроза з боку Білорусі, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генеральний штаб.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Такі фейки вигідні Росії, щоб посіяти паніку серед українців та дезорієнтувати сили оборони.