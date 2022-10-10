В дитячій лікарні на Луганщині російські окупанти поряд із хворими дітьми розмістили своїх поранених

Серед поранених колишні в’язні, представники приватної військової кампанії “Вагнер”.

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Про це повідомляє Генштаб.

Так, у дитячій лікарні одного з населених пунктів Луганщини, російські окупанти, поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Серед них і колишні в’язні, представники приватної військової кампанії “Вагнер”. Непоодинокі випадки, коли дітей не доліковують та виписують, щоб звільнити ліжкомісця.

Також для забезпечення потреб лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів, що активно використовуються загарбниками як шпиталі, додатково прибувають групи медпрацівників.

В той же час, противник продовжує прикриватись населенням тимчасово окупованих територій, як живим щитом. Так, в окремих навчальних закладах Ясинуватського району Донецької області, одночасно з навчальним процесом, продовжується розміщення військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Поряд із відбиттям повітряного нападу противника, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і один зенітний ракетний комплекс С-300 ворога.

Нагадаємо, що число постраждалих через ракетні обстріли РФ збільшилося до 89.