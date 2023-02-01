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НАБУ викрило сімох осіб на спробі заволодіти за безцінь Нацкінематекою: серед них ексзаступниця міністра
Національне антикорупційне бюро 1 січня повідомило сімом особам про підозру у заволодінні нерухомістю держпідприємства "Національна кінематека України" (колишня Київська студія науково-популярних фільмів), повідомляють у відомстві.
Йдеться про 14 будівель та споруд на околиці Києва орієнтовною вартістю майже 42 мільйона гривень. Зазначається, що завдяки зусиллям антикорупційних органів ці активи наразі вже повернуто державі.
Серед підозрюваних - заступниця міністра культури (2014-2019), начальник управління Міністерства культури (2017-2020), перший заступник генерального директора ДП "НКУ" (2016-2019), арбітражний керуючий – керуючий санацією ДП "НКУ" (2019-2020), два організатори злочинної схеми – бенефіціарні власники низки ТОВ, а також керівник ТОВ – покупець майнового комплексу НКУ.
Дії учасників злочину кваліфіковані за частиною 5 статті 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу з урахуванням їхнього ступеня співучасті.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За версією слідства, упродовж 2016-2019 років організатори злочинної схеми розробили план, за яким під виглядом оздоровлення ДП "НКУ", яке перебувало в скрутному фінансовому становищі, планували заволодіти майном підприємства за безцінь.
Для цього вони залучили посадовців Мінкультури й самого держпідприємства, які, відповідно, погодили незаконний план санації, і забезпечили перемогу в аукціоні з продажу майна наперед визначеній компанії, яка придбала будівлі за заниженою ціною.
Зібрані матеріали стали підґрунтям для невизнання та скасування Господарським судом Києва результатів аукціону з продажу майна ДП. Законність цього рішення було підтверджено Верховним судом, завдяки чому держпідприємство отримало можливість повернути у власність втрачену нерухомість, що й зробило.