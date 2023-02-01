НАБУ викрило сімох осіб на спробі заволодіти за безцінь Нацкінематекою: серед них ексзаступниця міністра

Національне антикорупційне бюро 1 січня повідомило сімом особам про підозру у заволодінні нерухомістю держпідприємства "Національна кінематека України" (колишня Київська студія науково-популярних фільмів), повідомляють у відомстві.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Йдеться про 14 будівель та споруд на околиці Києва орієнтовною вартістю майже 42 мільйона гривень. Зазначається, що завдяки зусиллям антикорупційних органів ці активи наразі вже повернуто державі.

Серед підозрюваних - заступниця міністра культури (2014-2019), начальник управління Міністерства культури (2017-2020), перший заступник генерального директора ДП "НКУ" (2016-2019), арбітражний керуючий – керуючий санацією ДП "НКУ" (2019-2020), два організатори злочинної схеми – бенефіціарні власники низки ТОВ, а також керівник ТОВ – покупець майнового комплексу НКУ.

Дії учасників злочину кваліфіковані за частиною 5 статті 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу з урахуванням їхнього ступеня співучасті.

За версією слідства, упродовж 2016-2019 років організатори злочинної схеми розробили план, за яким під виглядом оздоровлення ДП "НКУ", яке перебувало в скрутному фінансовому становищі, планували заволодіти майном підприємства за безцінь.

Для цього вони залучили посадовців Мінкультури й самого держпідприємства, які, відповідно, погодили незаконний план санації, і забезпечили перемогу в аукціоні з продажу майна наперед визначеній компанії, яка придбала будівлі за заниженою ціною.

Зібрані матеріали стали підґрунтям для невизнання та скасування Господарським судом Києва результатів аукціону з продажу майна ДП. Законність цього рішення було підтверджено Верховним судом, завдяки чому держпідприємство отримало можливість повернути у власність втрачену нерухомість, що й зробило.