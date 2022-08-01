Начальник Львівської ОВА звинуватив підприємства свого батька у схематозі, – ЗМІ

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький тисне на керівництво місцевої податкової, щоб зберегти на посаді Ігоря Лазорка. Того днями мають звільнити з посади заступника начальника Львівської обласної ДПС. Про це повідомляє видання UBR.ua з посиланням журналіст Роман Лаврів.

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За інформацією журналіста, Ігор Лазорко почав працювати у податковій за протекцією брата зрадника Віктора Медведчука Сергія, який у період з 1998-го до 2004 року був керівником Львівської податкової.

Надалі підтримку у просуванні кар'єрними сходами Лазорку надавав близький соратник Віктора Медведчука Тарас Козак, який на початку 2000-х займав керівні посади у податковій та митній службах.

Коли його покровителі відійшли від справ, Лазорко продовжив лобіювати їхні бізнес-інтереси. Пізніше Лазорко зблизився з Зіновієм Козицьким, батьком нинішнього начальника Львівської ОВА Максима Козицького. Разом вони розробляли та "впроваджували" схеми незаконного відшкодування ПДВ для компаній Козака-Медведчука. Отримували бюджетне відшкодування і компанії самого Зіновія Козицького.

"Ще один "талант" Ігоря Лазорка – це забезпечення безперешкодної роботи конвертаційних центрів. Цей бізнес до певного часу теж приносив чималі доходи", – стверджує Лаврів.

"Із приходом нового керівника ГУ ДПС у Львівській області та оголошеним у країні курсом на боротьбу зі схемами, Лазорко виявився непотрібним. Крісло під ним захиталося. Покровителі відчули, що їхнім схемним фінансовим потокам приходить кінець і перейшли у наступ", – підсумовує журналіст.

Нагадаємо, раніше начальник Львівської ОВА Максим Козицький звинуватив ДПС у Львівській області у непрозорій діяльності, зокрема у ручному відшкодуванні ПДВ. Виявилося, що серед компаній, які, на думку Козицького, незаконно отримують бюджетні кошти, значаться й підприємства, які мають стосунок до його батька, Зіновія, зокрема ТОВ "Енергоінвест".