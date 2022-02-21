"Нафтогаз" требует от РФ $10 млрд компенсации за активы в Крыму: в Гааге начали слушание дела

Арбитражный трибунал в Гааге 21 февраля начал слушание дела по претензии НАК "Нафтогаз" к Российской Федерации. В частности, суд должен определить, сколько денег РФ должна вернуть украинской компании за упущенную возможность использовать активы в Крыму.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз" требует компенсации в 10 миллиардов долларов, включая проценты. Компания еще в 2015 году начала проводить оценку ущерба, полученного в результате аннексии Крыма. Обоснованность этой суммы будут доказывать также авторитетные международные эксперты.

"Мы ожидаем, что арбитражное решение, слушания по которому начались сегодня, будет принято в начале следующего года. Поскольку это чрезвычайно сложный процесс, требующий нетривиальных аргументов, как юридических, так и экономических, по каждому активу", — уточнил Витренко.

Он отметил, что Россия своими действия затягивала процесс рассмотрения вопроса. Сначала РФ вовсе отказывалась принимать участие в расследование. Но когда Россию признали виновной за экспроприацию украинских активов, она изменила свою позицию и стала участвовать в арбитраже.

Теперь же Украине нужно довести в суде, что названная сумма в 10 миллиардов долларов компенсации является обоснованной.

"Наша команда юристов и я лично приложим максимальные усилия, чтобы Путин дорого заплатил за то, что украл у "Нафтогаза" и не только. У нас более чем удачный опыт борьбы против России в арбитраже – это в том числе и решение Стокгольмского арбитража, которое принесло Украине 5 млрд долларов, став крупнейшим в истории коммерческим арбитражем мира с требованиями сторон на 125 млрд долларов", - добавил Витренко.

Ранее, в декабре 2021 года, "Нафтогаз" обратилась в Еврокомиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.

Тогда украинская компания попросила ввести для российской монополиста требование выставить на продажу "значительные объемы" топлива с поставкой на границе Украины с РФ или хотя бы со странами Евросоюза.

Тем не менее российский монополист продолжает отказываться бронировать дополнительные украинские мощности по прокачке газа.