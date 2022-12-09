Найближчими тижнями Україна отримає зенітні установки та ракети для ППО - прем'єр Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що найближчими тижнями Україні передадуть зенітну зброю та ракети протиповітряної оборони.

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Про це повідомляє пресслужба британського уряду за результатами телефонної розмови прем'єра Британії з президентом України Володимиром Зеленським.

"Інформуючи про нові поставки летальної зброї, прем’єр сказав, що найближчими тижнями надійде більше зенітної зброї та ракет протиповітряної оборони малої дальності", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Сунак та Зеленський обговорювали стан пошкодженої в ході війни української інфраструктури, а президент України подякував британському прем’єру за допомогу у відновленні енергопостачання та надання електрогенераторів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак після переговорів з президентом Володимиром Зеленським 19 листопада заявив, що Україна отримає від Великобританії новий пакет військової протиповітряної допомоги, який включатиме 120 спеціальних зенітних установок і технологій для протидії БПЛА.