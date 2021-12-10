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НАПК не нашло нарушений в декларации главы "Слуги народа" Елены Шуляк

Елена Шуляк. Фото: пресс-служба партии "Слуга народа"
Елена Шуляк. Фото: пресс-служба партии "Слуга народа"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело проверку декларации депутата Верховной Рады и председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк и не нашло в ее действиях правонарушений. Об этом журналистам сообщил глава НАПК Александр Новиков, передают Українськi Новини.

"Декларацию Шуляк проверили и признаков правонарушений не нашли", — сообщил он. 

Напомним, Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа" 15 ноября. Ее кандидатуру предложил бывший глава партии, а ныне первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, после чего поддержал съезд «Слуги народа».