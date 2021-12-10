НАПК не нашло нарушений в декларации главы "Слуги народа" Елены Шуляк

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело проверку декларации депутата Верховной Рады и председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк и не нашло в ее действиях правонарушений. Об этом журналистам сообщил глава НАПК Александр Новиков, передают Українськi Новини.

"Декларацию Шуляк проверили и признаков правонарушений не нашли", — сообщил он.

Напомним, Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа" 15 ноября. Ее кандидатуру предложил бывший глава партии, а ныне первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, после чего поддержал съезд «Слуги народа».