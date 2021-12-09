Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Политика
Дата публикации

НАПК проверило декларацию Шуляк и не нашло нарушений

Елена Шуляк. Фото: пресс-служба партии "Слуга народа"
Елена Шуляк. Фото: пресс-служба партии "Слуга народа"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело проверку декларации депутата Верховной Рады и председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк и не нашло в ее действиях правонарушений. Об этом журналистам сообщил глава НАПК Александр Новиков, передают Українськi Новини.

"Декларацию Шуляк проверили и признаков правонарушений не нашли", - сообщил он. 

Новиков не уточнил, когда была проведена проверка декларации Шуляк. 

Напомним, , председатель партии "Слуга народа" и заместитель председателя фракции Елена Шуляк подарила 4,8 млн гривен неуказанному лицу.

15 ноября Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Это произошло после того, как 8 ноября Александр Корниенко заявил о сложении полномочия председателя президентской партии и предложил "Слугам" кандидатуру Шуляк.

Недавно Шуляк сообщила, что некоторые депутаты "Слуги народа" могут не голосовать со всей фракцией без последствий для себя.