НАПК проверило декларацию Шуляк и не нашло нарушений

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело проверку декларации депутата Верховной Рады и председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк и не нашло в ее действиях правонарушений. Об этом журналистам сообщил глава НАПК Александр Новиков, передают Українськi Новини.

"Декларацию Шуляк проверили и признаков правонарушений не нашли", - сообщил он.

Новиков не уточнил, когда была проведена проверка декларации Шуляк.

Напомним, , председатель партии "Слуга народа" и заместитель председателя фракции Елена Шуляк подарила 4,8 млн гривен неуказанному лицу.

15 ноября Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Это произошло после того, как 8 ноября Александр Корниенко заявил о сложении полномочия председателя президентской партии и предложил "Слугам" кандидатуру Шуляк.

Недавно Шуляк сообщила, что некоторые депутаты "Слуги народа" могут не голосовать со всей фракцией без последствий для себя.