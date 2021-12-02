Нардеп Соха официально объявлен исключенным из "Слуги народа"

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко на заседании парламента 2 декабря объявил о выходе депутата Романа Сохи из фракции "Слуга народа".

Таким образом, теперь в пропрезидентской фракции останется 242 человека. В то же время недавно она пополнилась двумя новыми членами — избранными на довыборах в округах №184 и №197 Сергеем Козырем и Виталием Войцеховским.

Кроме того, вместо ставшей министром по реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук в парламент и, соответственно, во фракцию СН зашел первый стоявший в очереди в списке партии Сергей Кострийчук.

Напомним, что 30 ноября Соха с трибуны Рады заявил, что больше не может и не хочет находиться во фракции СН, особенно после назначения заместителем главы Офиса президента Ростислава Шурмы.

Если бы Соха избирался по партийному списку, СН могла бы на съезде решить лишить его мандата в Раде. Однако он является мажоритарщиком (избран от округа №75 в Запорожье) и потому останется в парламенте.

Отметим, что ранее Соха, являющийся членом комитета по цифровой трансформации, вошел в депутатское объединение "Разумная политика". Его создал в Раде ее бывший председатель Дмитрий Разумков, вошедший в конфликт с президентом Владимиром Зеленским и "Слугой народа".

В ноябре также исключили из фракции СН мажоритарщика из Одессы Артема Дмитрука, который тоже вошел в группу Разумкова.