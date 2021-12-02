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Нардеп Соха официально объявлен исключенным из "Слуги народа"
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко на заседании парламента 2 декабря объявил о выходе депутата Романа Сохи из фракции "Слуга народа".
Таким образом, теперь в пропрезидентской фракции останется 242 человека. В то же время недавно она пополнилась двумя новыми членами — избранными на довыборах в округах №184 и №197 Сергеем Козырем и Виталием Войцеховским.
Кроме того, вместо ставшей министром по реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук в парламент и, соответственно, во фракцию СН зашел первый стоявший в очереди в списке партии Сергей Кострийчук.
Напомним, что 30 ноября Соха с трибуны Рады заявил, что больше не может и не хочет находиться во фракции СН, особенно после назначения заместителем главы Офиса президента Ростислава Шурмы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Если бы Соха избирался по партийному списку, СН могла бы на съезде решить лишить его мандата в Раде. Однако он является мажоритарщиком (избран от округа №75 в Запорожье) и потому останется в парламенте.
Отметим, что ранее Соха, являющийся членом комитета по цифровой трансформации, вошел в депутатское объединение "Разумная политика". Его создал в Раде ее бывший председатель Дмитрий Разумков, вошедший в конфликт с президентом Владимиром Зеленским и "Слугой народа".
В ноябре также исключили из фракции СН мажоритарщика из Одессы Артема Дмитрука, который тоже вошел в группу Разумкова.