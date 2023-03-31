Нардепа Шахова оголошено в розшук

Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук нардепа Сергія Шахова у справі про декларування недостовірної інформації.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на засідання ВАКС 31 березня.

"Обвинуваченого Шахова Сергія Володимировича… оголосити в розшук. Зупинити судове провадження щодо обвинуваченого Шахова до його розшуку. Ухвала оскарженню не підлягає", - сказала головуюча суддя Віра Михайленко.

Про розшук нардепа клопотав прокурор САП: Шахов 7 місяців не з’являвся в суд і не надав жодних належним чином затверджених документів, які б підтверджували, що він перебуває на лікуванні і не може прибути на засідання.

Захисник нардепа зазначила, що Шахов вчергове не з’явився на засідання, бо "продовжують існувати причини, які були на минулому засіданні", зокрема, він нібито з "20 лютого продовжує перебувати на лікуванні у місті Бішкек".

Документів, які б підвереджували перетин Шаховим кордону з Киргизстаном, адвокат не надала. Також вона не змогла сказати, як довго нардеп перебуватиме на лікуванні.

Нагадаємо, у лютому ВАКС постановив здійснити привід Шахова, обвинуваченого у недекларуванні майна на 88 млн грн, на судове засідання.