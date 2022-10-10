Нас намагаються знищити та стерти з лиця землі, - Зеленський прокоментував масовані ракетні удари по Україні

10 жовтня повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет у різних регіонах України.

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"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені.

"Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними", - зазначив Зеленський.

Президент також опублікував відео наслідків ракетних ударів по столиці.