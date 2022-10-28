НАЗК викрило нардепа Герегу у поданні недостовірних даних у декларації

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник склав та направив до суду адміністративні протоколи стосовно двох депутатів Верховної Ради через зазначення ними недостовірних відомостей у декларації за 2020 рік.

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Зокрема, як зазначається у повідомленні НАЗК, воно виявило таке порушення за результатами повної перевірки декларації нардепа з групи "За майбутнє" Олександра Гереги, що є співвласником мережі гіпермаркетів "Епіцентр К" та "Новая лінія".

Вказано, що він не зазначив у декларації відомості про вчинені ним два разові видатки, розмір кожного з яких перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Більш конкретної інформації НАЗК не наводить.

Крім цього, протокол за тією ж частиною 4 статті 172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення складено на депутата Максима Гузенка ("Слуга народу").

Той, за даними агентства, не вказав квартиру в Сумах, яка належить його малолітнім дітям на підставі договору дарування, укладеного ним як їх представником. Також Гузенко не зазначив вартість п’яти транспортних засобів, які йому належать.

У НАЗК нагадують, що загалом з травня склали вже п’ять адмінпротоколів стосовно депутатів Ради через внесення ними до декларацій недостовірних відомостей: раніше такі порушення виявили у Миколи Тищенка, Романа Мулика та Олексія Кузнєцова (всі - "Слуга народу").