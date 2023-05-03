НАЗК внесло до реєстру корупціонерів фігуранта скандалу із закупівлями харчів для ЗСУ

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до реєстру корупціонерів екскерівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України Богдана Хмельницького.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

У відомстві нагадують, що це саме той посадовець, який "прославився" на всю країну тим, що підписав контракт із ТОВ "Актив компані" на постачання до армії "золотих яєць" по 17 грн за штуку.

"Підставою для внесення його до "реєстру корупціонерів" стало виконання Міністерством оборони внесеного у січні 2023 року припису НАЗК, за результатами якого посадовця притягнуто до дисциплінарної відповідальності – ще до початку гучного скандалу із завищеними цінами на продукти харчування Хмельницький не надав на запит НАЗК копії звіту аудиту процесу закупівель у очолюваному ним Департаменті, маючи його у своєму розпорядженні", - зазначають в НАЗК.

У березні цього року Солом’янський районний суд міста Києва дослідив факт неправомірних дій експосадовця та притягнув його до адміністративної відповідальності. Чим підтвердив, що Хмельницький, надавши неправдиву інформацію в офіційних документах, перешкоджав НАЗК здійснювати перевірку.

Наприкінці 2022 року під час перевірки у Міністерстві оборони НАЗК витребувало матеріали та аудиторський звіт закупівель в очолюваному на той момент Богданом Хмельницьким Департаменті. Ексчиновник, який відповідав тоді за проведення закупівель та достеменно знав про наявні порушення законодавства, надіслав до НАЗК листа, в якому повідомив про відсутність такого звіту. Проте Нацагентство встановило, що Хмельницький був ознайомлений під підпис із цим звітом задовго до того, як надав недостовірну інформацію. У зв’язку з цим і був складений протокол про вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення.

У процесі складання протоколу НАЗК надіслало до Міноборони вимогу усунути Хмельницького з посади та з‘ясувати відповідні причини і обставини. Що й було зроблено, з притягненням чиновника до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, через скандал із закупівлями продуктів для військових за цінами у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах, звільнили заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, а також очільника закупівельного департаменту Богдана Хмельницького. Пізніше вони були заарештовані. Скандал загрожував відставкою і самому міністру оборони Олексію Резнікову, однак він зберіг посаду.