НАЗК звинувачує Шмигаля у системному порушенні антикорупційного законодавства

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю щодо усунення порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції".

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що протягом 2023 року Кабінет Міністрів України допустив прийняття 131 постанови з порушенням вимог ст. 55 Закону України "Про запобігання корупції" в частині ненадсилання проектів відповідних нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи.

"Серед цих постанов є низка таких, що стосуються суспільно важливих сфер життя, як то затвердження бюджетів фондів соціального страхування, забезпечення житлом деяких категорій громадян, питання щодо об’єктів культурної спадщини, питання ліквідації наслідків збройної агресії РФ, створення різних центрів підтримки та охорони цивільного населення тощо. Серед таких сфер також ті, які є лідерами за кількістю корупційних ризиків. Зокрема, Уряд не надіслав для проведення антикорекспертизи постанови, що стосуються питань митної сфери, перетину кордону, змін до порядків використання коштів тощо", - йдеться у повідомленні відомства.

НАЗК вимагає провести службове розслідування для встановлення причин та умов, що призвели до зазначених порушень, вжити заходів щодо їх усунення, а також притягнути до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб Кабміну та відповідних центральних органів виконавчої влади.

У відомстві нагадують, що приписи НАЗК є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

Зауважимо, законодавством передбачено надання повноважень НАЗК на здійснення антикорупційної експертизи чинних нормативно - правових актів з метою виявлення в них положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (корупціогенних факторів), та розроблення рекомендацій щодо їх усунення.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції раніше системно не перевіряло понад 99% усіх електронних декларацій, оскільки перевірка йшла у ручному режимі і насамперед стосувалася топ-чиновників, починаючи з президента. Відтепер всі подані декларації чиновників будуть охоплені увагою НАЗК за рахунок нового інструменту автоматизованої перевірки.