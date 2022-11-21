"Не дамо ворогу їх у нас відібрати": Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи

Український народ об'єднався і продовжує платити високу ціну за свободу, але забрати її нікому не вдасться. Увесь світ бачить, на що здатні військові та цивільні, щоб захистити свободу України.

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Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи.

"Усі побачили, які в нас захисники й захисниці. Як можна дати відсіч одній із найбільших армій світу й стати однією з найкращих армій світу. Хтось скаже: звучить гучно. Так. Наше військо звучить гучно. І останні вісім років. І останні дев'ять місяців. Коли до загартованих бійців приєднуються музиканти, актори, олімпійські чемпіони, айтівці, науковці, бізнесмени. Сотні тисяч українців, які не сіли в літак, а стали в чергу до військкомату. І пліч-о-пліч стали на захист нашої мрії. Навіки вільної України", - сказав Зеленський.

Він додав, щовесь світ побачив, на що здатні українці, які можуть ставати живою стіною на шляху військових колон окупанта, голіруч спиняти й розвертати ворожі танки й БТРи, попри постріли та шумові гранати виходити на мітинги в окупації, берегти український прапор і дочекатися ЗСУ, збити російський безпілотник банкою консервації, дати окупантам насіння, щоб на місці, де вони згинуть, соняшники проросли.

Також Зеленський додав, що всі побачили, які в нас лікарі, пожежники, рятувальники, залізничники, енергетики, фермери, як можна бути на чергуванні кілька тижнів поспіль, витягати з поля бою десятки поранених, оперувати під бомбами й кулями. Під бомбами й кулями провести посівну та зібрати врожай. Читати лекції студентам онлайн в окопі.

"Усі побачили, які в нас волонтери й небайдужі люди. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі, оптику, на тепловізори. Як дістати все. Купити все. Привезти все. А потім дістати, купити й привезти знову, бо це було не все. І в кожному селі варили борщі в банках і закривали тушкованку на фронт, бо ми згоріли б від сорому, якби наші воїни їли прострочені пайки, як орки", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що українці готові віддати останнє, щоб український воїн виглядав гідно, воював і перемагав гідно.

"І всі побачили, який у нас бізнес. Не олігархи, а сучасний, креативний, людяний і відповідальний бізнес. Як можна свій офіс, готель чи спортзал перетворити на прихисток для переселенців. Як бренди модного взуття шиють армійські черевики. Дизайнери жіночих суконь – бронежилети. Виробник садових меблів виготовляє їжаки. Зіркова модель готує їжу для бійців і біженців. Телеведуча робить «Бандера-смузі». Доктор наук сортує «гуманітарку» в Польщі. А оперний співак евакуює на своєму авто сотні людей", - наголосив президент.

Зеленський запевнив, що в День Гідності та Свободи українці зберуться на Майдані Незалежності, де завжди захищали гідність та свободу, і відзначать там День Перемоги України.

"У мирному Києві, у мирній Україні я скажу про важливе. Про головне – те, що залишилось незмінним. І залишиться незмінним. Слава Україні", - наголосив Зеленський.

Він додав, що всі побачили, які в нас діти, як вони відмовляються від смартфонів і ґаджетів, щоб передати кошти на армію. Як миють машини та продають малюнки, збираючи на ЗСУ. Як хлопчик втікає з дому, щоб записатись у ТрО. Як дівчинка з простріленими ногами 15 кілометрів веде авто, щоб вивезти чотирьох поранених дорослих.

"Усі побачили, який у нас народ! Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідності. Мужності. Віри в себе. І об’єдналися. Щоб не втратити волю. Не втратити незалежність. Не втратити Україну", - сказав президент.

Він наголосив, що українці можуть залишитися без грошей, світла, бензину, гарячої води, але не без волі, і це залишається незмінним.

"Так, ми заплатили й продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя й хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалось і ніколи не вдасться", - сказав Президент.

Також він разом із дружиною Оленою вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

“Можна мати гідність, але не мати свободи. Можна мати свободу, але не бути гідним її. Це цінності, які найкраще розкриваються лише разом. Ось чому сьогоднішній день має подвійне ім’я. Бо Україна має і те, і інше. І ми не даємо ворогу їх й нас відібрати”, - зауважив Зеленський.

Зазначимо, в Україні 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи. Його встановлено згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних подій у новітній українській історії – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.