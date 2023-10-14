"Не думали головою": В ОККО прокоментували скандал з танцями працівниць АЗС у чорних пакетах під єврейську музику

У мережі автозаправок ОККО вважають неадекватною поведінкою своїх співробітників публікацію скандального відеоролика, де ті танцюють під єврейську музику у чорних сміттєвих пакетах.

Про це свідчить відповідь представника компанії на відповідне питання у коментарях на її офіційній Facebook-сторінці. Зокрема, в ОККО запевняють, що компанія у нинішньому збройному конфлікті з ісламістським рухом ХАМАС з підтримує саме Ізраїль, а цей ролик "ніяк насправді не повʼязаний з тим, що відбувається".

"Люди знімали ролик для свого внутрішнього змагання. На жаль, не подумали зовсім головою, коли використовували музику. Ми розуміємо, як цей ролик виглядає і зчитується", - йдеться у коментрі.

В ОККО зазначили, що вже "спілкувалися з колегами", які мають видалити ролик і записати вибачення, а також ще раз наголосили, що компанія, "як і вся країна, з Ізраїлем".

Раніше в суботу в мережі з'явився дивний ролик, який починається з того, що чоловік у формі заправника ОККО заходить до будівлі АЗС, питаючи "Хто на Умань?" Після цього з-за столу підводяться три працівниці в одязі фірмового для ОККО салатового кольору, вкритому чорними сміттєвими пакетами, і підтанцьовуючи виходять надвір, де вільніше пускаються в танок.

Ще одна працівниця ОККО, що залишилася в будівлі, махає рукою, прощаючись із ними. Закінчується відео тим, що мимо будівлі повільно проїжджає пустий автобус з табличкою маршруту №190 (за "нормальних" умов він прямує на залізничний вокзал), з дверного отвору якого якого махає, прощаючись, та шле повітряний поцілунок жінка у вбранні з українскими національними мотивами. На фоні ж у відео звучить єврейська музика, зокрема пісня "Хава нагіла".

Зазначимо, що відео з'явилося під час найбільшого на сьогодні збройного конфлікту між ХАМАСом, що контролює сектор Газа, та Ізраїлем, який розпочався 7 жовтня з прориву сотень бойовиків до ізраїльських поселень та масового вбивства ними тамтешніх жителей. Тіла замордованих євреїв згодом були вивезені у чорних пакетах. Окрім того, чорний пакет раніше став символом безглуздої загибелі російських солдат під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Сама Україна в конфлікті офіційно підтримала Ізраїль. Більш того, мерія саме Одеси в останні дні ініціювала кампанію з підтримки цієї країни, розмістивши на вулицях білборди з написом "Молимося за Ізраїль" та гербом міста.