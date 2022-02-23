"Не имеет смысла": Блинкен отменил встречу с Лавровым, запланированную на 24 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что отменил запланированную на 24 февраля встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым из-за признания Москвой "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, пишет Reuters.

"На прошлой неделе я договорился встретиться с министром иностранных дел России Лавровым на этой неделе, 24 февраля, для обсуждения совместных озабоченностей наших стран по вопросам европейской безопасности. Но лишь при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Поскольку мы видим, что вторжение началось... встреча не имеет смысла", — заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что уже проинформировал Лаврова об отмене встречи.

По словам Блинкена, США с союзниками готовы делать все, чтобы предотвратить еще худший сценарий — полномасштабное нападение на всю Украину.

"Мы не позволим России притворяться дипломатом, в то же время ускоряя свой марш по пути конфликта и войны", — добавил он.

По словам Блинкена, речь президента Путина ясно дала миру понять, что он не рассматривает Украину как суверенное государство, имеющее право на территориальную целостность и независимость.

"Теперь, когда мы услышали мнение Путина о том, что Украина не является суверенной страной, это подтверждает то, о чем мы говорили ранее: Путин направил более 150 000 военнослужащих к украинской границе не из-за безобидных военных учений Украины, не в ответ на угрозу агрессии со стороны Украины, не ради того, чтобы остановить сфабрикованный "геноцид" на Донбассе. Его цель — покорить и завоевать Украину", — заявил Блинкен.

По его словам, настоящая цель Путина — воссоздание Российской империи и монопольное влияние в регионе.

"Это самая большая угроза безопасности в Европе со времен Второй мировой войны", — добавил Блинкен.

Он подчеркнул, что, несмотря на "возобновление российского вторжения", США и их партнеры по-прежнему будут открыты для дипломатии "в той мере, в какой это возможно".

"США остаются приверженными дипломатии и готовы к диалогу с Россией, если она заверит международное сообщество в серьезности своих намерений к деэскалации и в желании поиска дипломатического решения", — заявил Блинкен.

Напомним, президент США Джозеф Байден 22 февраля заявил, что решение РФ признать часть украинского Донбасса независмыми государствами — вопиющий случай. Поэтому США уже сейчас вводят жесткие санкции против России, а именно в отношении суверенного долга РФ и российских элит.