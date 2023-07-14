"Не потрібно нічого створювати". Буданов заявив, що Україна вже має аналог "Моссаду"

Україні не потрібно створювати свій аналог "Моссаду" – зовнішньої розвідувальної служби Ізраїлю. Про це заявив очільник Головного управління Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю Reuters.

Агентство нагадує, що в Кремлі назвали "жахливою" травневі слова Буданова про те, що "ми будемо продовжувати вбивати росіян будь-де на землі до повної перемоги України". При цьому Росія звинуватила українські спецслужби у вбивствах "провоєнного російського блогера" та "провоєнного журналіста" (імовірно, йдеться зокрема про Владлена Татарського). Однак Україна заперечує свою причетність.

Як вказує Reuters, перспектива того, що розвідувальне агентство надсилає вбивць для полювання на ворогів України, викликає порівняння з ізраїльським "Моссадом". Буданов не опирається такій аналогії.

"Якщо ви запитуєте про "Моссад", який відомий ліквідацією ворогів своєї держави, то ми це робили і будемо це робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує", – висловився очільник ГУР.

Що стосується нападів на нього самого, то Буданов сказав, що росіяни не припиняють такі спроби, але все марно.

Журналісти пишуть, що наприкінці травня окупанти завдали удару по штаб-квартирі ГУР на Рибальському острові в Києві, після чого російські пропагандисти почали поширювати інформацію про нібито тяжке поранення Буданова.

"Це була не перша їхня спроба. Але, як ви бачите, ми знову тут, у головних приміщеннях цієї будівлі", – прокоментував це керівник розвідки.