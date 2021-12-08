Необходимо минимум в 3 раза увеличить расходы на оборону Украины, — Резников

Министр обороны Украины Резников настаивает на структурных изменениях оборонного бюджета и их закреплении в законе, сообщает АрміяInform.

"В этом году государство выделило Минобороны более 133 млрд грн и еще право на 15 млрд грн государственных гарантий. Это самый большой бюджет за 30 лет. Самый большой! Но он все равно не решает главные задачи", — уверен министр.

Для того чтобы расходы на оборону увеличить минимум втрое, по словам Резникова, необходимо несколько составляющих.

"Во-первых, для начала нужно выйти на "чистое" финансирование бюджета обороны, имею в виду финансирование Минобороны, ВСУ, ГУР и ГОСТ, в размере 3% ВВП, как это предусмотрено в законе. Без включения в этот показатель государственных гарантий, поскольку де-факто это кредитование будущих периодов. Надо просто выполнить закон. Это задача-минимум на 2023 год. Скажем, чтобы это сделать в 2022 году, согласно обнародованным показателям ВВП, нам не хватает около 23 млрд грн", — заявил Резников.

Министр заявил о предстоящей комплексной проверке объектов обороны — это поможет найти внутренние резервы.

"Мы должны пересмотреть подходы к формированию нашей стратегии и тактики, четче расставлять приоритеты. Все сразу сделать не получится, государство должно закрыть критические потребности и стратегические вещи, которые может сделать только она. Параллельно наращивать возможности ВСУ за счет всех возможных источников — государственно-частного партнерства, международной помощи и т.п.", — подчеркнул Резников.

Он отметил, что инвестиции в сектор обороны – это развитие многих отраслей с высокой добавленной стоимостью, это экспорт. Плюс мощная армия придает уверенность внешним инвесторам, улучшает рейтинги страны.

Ранее Минобороны заявило об ускорении строительства базы ВМС в Бердянске. На ней будут размещены дивизион малых бронированных арткатеров и патрульных катеров типа Mark VI и дивизион судов обеспечения.

Министр обороны Украины также запросил у США поставки вооружения, которое предназначалось Афганистану: средства радиоэлектронной борьбы, ПВО, а также в том числе вертолеты Ми-17 (Ми-8).